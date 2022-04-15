Fenerbahçe Beko'da Shayok ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, Marial Shayok ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da Shayok ile yollar ayrıldı!
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15 Nisan 2022 17:22
Fenerbahçe Beko, geçen sezon takıma katılan Marial Shayok ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe Beko'nun açıklaması:

"Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır."

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