Fenerbahçe Beko'da Shayok ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, geçen sezon takıma katılan Marial Shayok ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
İşte Fenerbahçe Beko'nun açıklaması:
"Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır."
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.
İşte Fenerbahçe Beko'nun açıklaması:
"Fenerbahçe Beko'ya 2021-22 sezonunun başında katılan sporcumuz Marial Shayok ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır."