Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı, Dubai yolunda!

Euroleague'in yeni takımı Dubai Basketball, uzun rotasyonuna milli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
Yunan basınından Sotiris Vetakis'in haberine göre, Mam Jaiteh'in sakatlığının ardından harekete geçen Dubai ekibi, Sertaç Şanlı ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.
Son iki sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren ve şu an serbest durumda olan 33 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 5.5 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
Dubai'nin kısa süre içinde transferi açıklaması beklenirken, Avrupa ikincisi A Milli Takım'da forma giyen oyunculardan birinin daha kulüp bulmasıyla gözler şimdi NBA'den ayrılması beklenen Furkan Korkmaz'a çevrildi. Korkmaz'ın, Pınar Karşıyaka'dan gelen cazip teklifi değerlendirdiği öğrenildi.