23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı, Dubai yolunda!

EuroLeague'in yeni temsilcisi Dubai Basketball, Mam Jaiteh'in sakatlığı sonrası Sertaç Şanlı ile anlaşmak üzere. Milli pivot, Fenerbahçe sonrası kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam edebilir.

23 Eylül 2025 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe Beko'da Sertaç Şanlı, Dubai yolunda!






Euroleague'in yeni takımı Dubai Basketball, uzun rotasyonuna milli bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
 
Yunan basınından Sotiris Vetakis'in haberine göre, Mam Jaiteh'in sakatlığının ardından harekete geçen Dubai ekibi, Sertaç Şanlı ile transfer görüşmelerinde sona yaklaştı.
 
Son iki sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren ve şu an serbest durumda olan 33 yaşındaki pivot, geçtiğimiz sezon Euroleague'de 5.5 sayı, 2.4 ribaund ve 0.7 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.
 
Dubai'nin kısa süre içinde transferi açıklaması beklenirken, Avrupa ikincisi A Milli Takım'da forma giyen oyunculardan birinin daha kulüp bulmasıyla gözler şimdi NBA'den ayrılması beklenen Furkan Korkmaz'a çevrildi. Korkmaz'ın, Pınar Karşıyaka'dan gelen cazip teklifi değerlendirdiği öğrenildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
