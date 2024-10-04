Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku!

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos maçında korkutucu bir sakatlık yaşandı.

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Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku!
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04 Ekim 2024 21:25
Son güncelleme 04 Ekim 2024 21:28
THY EuroLeague'in açılış haftasında Fenerbahçe Beko evinde Yunan ekibi Olympiakos BC'yi konuk etti.

Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Scottie Wilbekin ilk çeyreğin sonunda şuta kalktığı pozisyonda sağ dizinden sakatlandı.

TAKIM ARKADAŞLARI YARDIM ETTİ!

Acı içinde yerde kalan 31 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarının yardımı sonrası soyunma odasına gitti.

Scottie Wilbekin, Fenerbahçe'ye imza attığı 2022-2023 sezonunda da dizinden iki kez sakatlık geçirmiş ve toplamda 3 ay kaçırmıştı.

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