Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda sağlık kontrolleri başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri başladı
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17 Ağustos 2021 15:46
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular Melih Mahmutoğlu, Ekrem Sancaklı, İsmail Karabilen ve Tarık Biberovic, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.


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