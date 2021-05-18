Fenerbahçe Beko'da rota Achille Polonara!

Fenerbahçe Beko, Baskonia ile sözleşmesi sona erecek olan İtalyan basketbolcu Achille Polonara'ya teklif götürdü.



İtalya'dan Virgilio Sport'un haberine göre; Baskonia ile sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Achille Polonara, kulübünden gelen 3 yıllık sözleşme teklifini geri çevirdi. 29 yaşındaki İtalyan oyuncuya, Fenerbahçe Beko dışında CSKA Moskova'dan da teklif olduğu, her iki teklifin de Baskonia'nın teklifinden daha iyi olduğu vurgulandı.



İtalya'da Teramo, Varese, Reggiana ve Dinamo Sassari formaları giyen 29 yaşındaki Polonara, Baskonia ile 2020'de İspanya ACB şampiyonluğu kazandı.



2.03 boyunda olan ve 3-4 numara pozisyonlarında oynayan Polonara, bu sezon THY EuroLeague'de yüzde 44 üçlük isabet oranıyla 12.2 sayı ve 6.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.



