Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da Jarell Eddie ile yollar ayrıldı
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30 Haziran 2021 13:43
Fenerbahçe Beko, basketbolcusu Jarell Eddie ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuza teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

29 yaşındaki ABD'li basketbolcu, sarı-lacivertli takımda geçtiğimiz sezon forma giymişti.


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