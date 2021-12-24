Fenerbahçe Beko'da iki şok: De Colo & Vesely!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Djordjevic, ASVEL maçında sakatlanan De Colo ve Vesely'nin sakatlıklarının ciddi olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da iki şok: De Colo & Vesely!
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24 Aralık 2021 09:11
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, LDLC ASVEL maçının ardından açıklamalarda bulundu ve maçta sakatlanan oyuncular De Colo ve Vesely'nin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Djordjevic'in FBTV'ye yaptığı açıklama şöyle:

"Nando'nun durumu biraz ciddi. Keşke hiç olmasaydı, hem onun adına, hem kulübümüz hem de kendi adıma çok üzgünüm. Jan da aynı şekilde. Çok fiziksel maçtı ve ikisine çok ihtiyacımız vardı. Bu arada Asvel'i de tebrik ediyorum. Videoyu izledim. Kulübümüze ve kendimize çok fazla zarar vermemek için tam olarak neler diyeceğime emin değilim. Son pozisyonda top taşıma vardı ve faulün sportmenlik dışı olduğuna da inanıyorum. Aynı Panathinaikos maçında bize çalınan fauldeki gibi. Bunlar hakkında konuşmak tabii ki benim işim değil. Bire birde bazı hatalarımız oldu. Topu çok iyi kullanamadık. Farklı bitirebilirdik. Bundan sonra birlikteliğimize ve mücadelemize devam etmemiz gerekiyor. Üçlüklerde %20 istatistik de çok iyi bir şey değil. Oyuncularımızın eksikliğinden hücumdaki yaratıcılığımız da eksikti."


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