Fenerbahçe Beko'da iki isim için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da iki isim için sakatlık açıklaması
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11 Nisan 2024 14:34
Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı'nın sağlık durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-Lacivertliler'de Johnathan Motley, Olympiakos karşısında forma giyemeyecek. Sertaç Şanlı'nın durumuna ise maç günü karar verilecek.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

Oyuncularımız Johnathan Motley ve Sertaç Şanlı, 8 Nisan Pazartesi günü oynanan Anadolu Efes karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır.

Sporcularımızın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından Johnathan Motley'de sol bacak kalf bölgesinde kas yaralanması, Sertaç Şanlı'da ise sağ bacak hamstring kas yaralanması tespit edilmiş ve oyuncularımızın tedavisine başlanmıştır.

12 Nisan Cuma günü (yarın) oynanacak Olympiacos maçı öncesinde Johnathan Motley'in tedavisi İstanbul'da devam ettirilecektir. Sertaç Şanlı ise takım kafilesinde yer alacak ve durumuna maç gününde karar verilecektir. 

 

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