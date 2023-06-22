Fenerbahçe Beko'da flaş ayrılık!

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı.



Sarı-lacivertliler, İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"İsmet Akpınar'a teşekkürlerimizle! Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 ve 2022-23 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ