Fenerbahçe Beko'da flaş ayrılık!

Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'da flaş ayrılık!
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22 Haziran 2023 12:01
Son güncelleme 22 Haziran 2023 12:02
Fenerbahçe Beko'da yeni sezon öncesi bir ayrılık yaşandı.

Sarı-lacivertliler, İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"İsmet Akpınar'a teşekkürlerimizle! Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 ve 2022-23 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz İsmet Akpınar ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı İsmet Akpınar'a teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

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