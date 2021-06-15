Fenerbahçe Beko'da Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko, sezonun sona ermesinin ardından Edgaras Ulanovas ile yollarını ayırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da Edgaras Ulanovas ile yollar ayrıldı
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15 Haziran 2021 12:08
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı forvet Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Fenerbahçe Beko'nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Litvanyalı forvetimiz Edgaras Ulanovas ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını bir sezon boyunca giyen Edgaras Ulanovas'a Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz."


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