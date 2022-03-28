Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu sezon beklentilerin uzağında kalırken son maçlarda takımın düşen formu daha da dikkat çekici bir hal aldı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından ise Fenerbahçe Beko'da koç Aleksandar Djordjevic'in koltuğu sallanmaya başladı.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de oynadığı son 5 maçı kaybetti. Rus ekipleriyle oynayacağı iç saha maçları iptal olan Fenerbahçe'nin kötü gidişatında bu 5 maçlık periyodun dış sahada geçilmesi de etken olmuştu. Fakat son olarak ligde Pınar Karşıyaka'ya deplasmanda kaybedilmesi sonrası Sırp basını da Djordjevic'in durumunun sıkıntılı bir hal aldığını ifade etti.



Republika, Aleksandar Djordjevic'in koltuğunun sallandığını ve yakın zamanda kendisinin takımdan ayrılmaması durumunda görevine son verilebileceğini belirtti.



Fenerbahçe'nin ligde 25 maçta 20 galibiyeti bulunurken EuroLeague'de ise Rus ekiplerine karşı alınan yenilgilerin de sayılmaması sonucunda 24 maçta 9 galibiyet dikkat çekiyor. EuroLeague'de sezonu tamamlamasına 4 maç kalan Fenerbahçe Beko'nun Play-Off şansını yitirmesi bekleniyor. Play-Off'un son sırası olan 8. sırada 23 maçta 12 galibiyet ile Bayern Münih bulunuyor. Bayern Münih ile 12. sıradaki Fenerbahçe arasında da Kızılyıldız, Baskonia ve ALBA Berlin yer alıyor.





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