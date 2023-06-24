Fenerbahçe Beko'da Calathes - Thompson denklemi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'da forma giyen Nick Calathes'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yunan basketbolcuyu Ergin Ataman yeni takımı Panathinaikos'da görmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da Calathes - Thompson denklemi!
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24 Haziran 2023 13:38
Son güncelleme 24 Haziran 2023 14:37
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda kadrosuna eklemeler yapmak isterken Yunan Guard'ı Nick Calathes'i elden çıkarmanın da hesaplarını yapıyor.

Yunan basınında yapılan haberlere göre, Ergin Ataman'ın yeni takımı Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Nick Calathes'i takıma getirmek istiyor. 

Buna karşın Yunan ekibi hamle yapmak için, Fenerbahçe ile bir yıl daha kontratı bulunan Calathes'in sözleşme sorununu halletmesini oyuncuya iletti. 

THOMPSON TRANSERİNE GÖRE ŞEKİL ALACAK

Öte yandan sarı-lacivertliler, Baskonia'nın Amerikalı oyun kurucusu Darius Thompson ile söz kesti. 28 yaşındaki basketbolcuyla son pürüzlerin giderilip resmi imza atması bekleniliyor. 

Fenerbahçe Thompson ile resmi olarak kadrosuna katarsa Calathes'in takımdan ayrılmasına izin verilecek.
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