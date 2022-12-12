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Fenerbahçe Beko'da bir sakatlık daha!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız uzunu Johnathan Motley sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko'da bir sakatlık daha!
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12 Aralık 2022 15:08
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sezonun en önemli isimlerinden biri haline gelen yıldız oyuncusu Johnathan Motley'nin sakatlandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.

Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."

4 YILDIZI SAKAT

Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in sakatlıkları bulunuyor.

F.BAHÇE'NİN 15 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ

Sarı lacivertli ekip, önümüzdeki 15 gün içerisinde Olympiakos, Baskonia, Merkezefendi ve Partizan ile karşılaşacak.

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