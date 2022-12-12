Fenerbahçe Beko'da bir sakatlık daha!

4 YILDIZI SAKAT

F.BAHÇE'NİN 15 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe Beko: "Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır. Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."



— Sporx (@sporx) December 12, 2022

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sezonun en önemli isimlerinden biri haline gelen yıldız oyuncusu Johnathan Motley'nin sakatlandığını açıkladı."Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in sakatlıkları bulunuyor.Sarı lacivertli ekip, önümüzdeki 15 gün içerisinde Olympiakos, Baskonia, Merkezefendi ve Partizan ile karşılaşacak.