Fenerbahçe Beko'da bir sakatlık daha!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de sezonun en önemli isimlerinden biri haline gelen yıldız oyuncusu Johnathan Motley'nin sakatlandığını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.
Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."
4 YILDIZI SAKAT
Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in sakatlıkları bulunuyor.
F.BAHÇE'NİN 15 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ
Sarı lacivertli ekip, önümüzdeki 15 gün içerisinde Olympiakos, Baskonia, Merkezefendi ve Partizan ile karşılaşacak.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır.
Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."
4 YILDIZI SAKAT
Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in sakatlıkları bulunuyor.
F.BAHÇE'NİN 15 GÜNLÜK FİKSTÜRÜ
Sarı lacivertli ekip, önümüzdeki 15 gün içerisinde Olympiakos, Baskonia, Merkezefendi ve Partizan ile karşılaşacak.
Fenerbahçe Beko: "Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır. Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir."
— Sporx (@sporx) December 12, 2022
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