Fenerbahçe Beko'da bir imza daha: Dyshawn Pierre

THY Euroleague'de son haftaya girilirken play-off için mücadele eden Fenerbahçe Beko iç transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-Lacivertliler, Kanadalı forvet oyuncusu Dyshawn Pierre'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.



Hedef iki yıl daha



İtalyan gazeteci Luca D'Alessandro'nun bildirdiği habere göre Fenerbahçe kontratında bir yıl daha opsiyonu olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesine bir yıl daha ekleyerek oyuncuyu iki sezon daha takımda tutmak istiyor.



Kokoskov getirdi



Dyshawn Pierre, Fenerbahçe Beko'ya 2020-2021 sezonunun başında o dönem takımı çalıştıran Sloven koç Igor Kokoskov'un istediği üzerinde İtalyan ekibi Dinamo Sassari'den katılmıştı. O sezon Fenerbahçe forması ile EuroLeague'de ilk sezonunu geçiren Pierre, Oyuncular Birliği tarafından "Yılın Çaylağı" seçilmişti. Sezon sonunda Kanadalı yıldızın sözleşmesi başarılı performansı sonrası 2+1 yıllığına uzatılmıştı.



Itoudis CSKA'ya istedi Fenerbahçe'de buluştular



Fenerbahçe'de geçirdiği çaylak sezonun ardından o dönem Rus ekibi CSKA Moskova'yı şu anki Fenerbahçe Beko Koçu Dimitris Itoudis oyuncuyu takımında görmek istemişti fakat başarılı 4 numara Sarı-Lacivertli formayı terletmeye devam etme kararı almıştı.



Itoudis'in as adamlarından oldu



Dyshawn Pierre, koç Dimitris Itoudis'in özellikle sezonun ikinci yarısında büyük rol verdiği oyuncular arasında yer aldı. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayı EuroLeague'de 23 maçta terleten Kanadalı bulduğu %50 üçlük isabet oranı ve savunmada birden fazla pozisyonu savunabilmesi ile çok önemli bir 3&D (Basketbolda iyi savunma yapan ve hücumda da etkili şutör olan oyuncular için kullanılır) katkısı verdi.



Hayes-Davis ile de devam dendi



Fenerbahçe Beko dün yapılan açıklama ile takımın bir diğer forveti Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurmuştu. Yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyordu.





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