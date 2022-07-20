Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."
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