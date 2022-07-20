Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Achille Polonara

Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet Achille Polonara ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da ayrılık: Achille Polonara
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20 Temmuz 2022 10:09
Fenerbahçe Beko, İtalyan forvet Achille Polonara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Fenerbahçe Beko'nun 2021-22 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Achille Polonara ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı sporcumuz Achille Polonara'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

 

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