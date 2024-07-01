Fenerbahçe Beko'da ayrılık!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 2021-2024 yıllarında kadrosunda yer alan 25 yaşındaki sporcu Şehmus Hazer ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Şehmus Hazer'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
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