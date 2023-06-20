Fenerbahçe Beko'da ayrılık!

Fenerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı.
Sarı lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Sarı lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır.
Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ