Fenerbahçe Beko'da ayrılık!

Fenerbahçe Beko, Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe Beko'da ayrılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2023 10:44
Son güncelleme 20 Haziran 2023 10:47
Fenerbahçe Beko'da flaş bir ayrılık yaşandı.

Sarı lacivertli kulüp, Kostas Antetokounmpo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Kostas Antetokounmpo ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Kostas Antetokounmpo'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery