Fenerbahçe Beko'da 3 Kovid-19 vakası

Fenerbahçe Beko'da üç kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da 3 Kovid-19 vakası
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28 Aralık 2021 19:51
Fenerbahçe Beko, iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

İŞTE AÇIKLAMA

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplamda üç kişinin bugün yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır.

Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."


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