Fenerbahçe Beko'da 3 eksik

THY EuroLeague'de 28. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da zorlu karşılaşma öncesinde 3 isim mücadelede forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:



"Fenerbahçe Beko'da dizinden sakatlığı bulunan Pierria Henry, idman sonrası ayak bileğinde ağrı hisseden Jan Vesely ve Ürdün Milli Takımı ile çıktığı Fiba 2023 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasında adduktor tendon yaralanması yaşayan Ahmet Düverioğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek."





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