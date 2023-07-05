Fenerbahçe Beko, Calathes'i serbest bırakıyor!

Fenerbahçe Beko'da yeni sezon için kadro planlaması devam ediyor.



Samet Geyik, İsmet Akpınar, Kostas Antetokounmpo ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler bir oyuncuyla daha yollarını ayırmaya hazırlanıyor.



Yunan basınından gelen iddialara göre Fenerbahçe Beko, devam eden 1 yıllık kontratı olmasına rağmen Nick Calathes'i serbest bırakmaya karar verdi ve bu kararını oyuncuya bildirdi.



Dimitris Itoudis'in 34 yaşındaki basketbolcu'nun performans'ından memnun olmadığı ve guard pozisyonunda değişikliğine gitmek istedği aktarıldı.



Adı Monaco ve Panathinaikos ile anılan Calathes'in geleceği ilerleyen günlerde belli olacak.







