Fenerbahçe Beko, Bologna'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Nigel Hayes-Davis, Dyshawn Pierre, Nate Sestina, Tarık Biberovic ve Metecan Birsen'in bu karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Deplasman ekibinde de eksikler göze çarpıyor. İtalyan ekibinde Ognjen Dobric ve Devontae Cacok, sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. Bologna'da sakatlığından dolayı son maçları kaçıran Tornike Shengelia'nın da Fenerbahçe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin dün kadrosuna kattığını açıkladığı Fransız forvet Amine Noua takımla çalışmalara başladı. Son olarak Derthona Basket forması giyen Noua'nın koç Sarunas Jasikevicius'un süre vermesi halinde Virtus Bologna karşısında sarı-lacivertli forma ile ilk maçına çıkması bekleniyor.

Virtus Bologna'nın EuroLeague'deki en fiziksel takımlardan biri olduğuna dikkat çeken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Çok dikkatli olmalı ve çok iyi oynamalıyız. Virtus'un bu sezon gösterdiği performans sürpriz değil. Bu sezon EuroLeague'deki en iyi takımlardan birisi. Çok iyi bir karaktere ve iyi bir koça sahipler. Ligdeki en fiziksel takımlardan birisi. Çok fazla fiziksel bir oyun beklentim var. Onlara karşı skor üretmek zor. 40 dakikalık bir mücadeleye hazır olmamız gerekiyor. Kendi basketbolumuzu oynamalıyız" dedi.

Sıralama açısından kendileri adına önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Sertaç Şanlı, "Mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Söyleyebileceğim tek şey bu. O mücadeleyi, o sertliği sahaya yansıttığımız sürece neler yapabildiğimizi herkese gösterdik. İnşallah taraftarımızın desteği ile iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Virtus'un nasıl bir takım olduğunu, sezonu nasıl geçirdiğini biliyoruz. Sıralama ve Zalgiris maçını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir maç. Evimizde kazanmak istiyoruz, bunun için her şeyi yapacağız" diye konuştu.