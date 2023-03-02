Fenerbahçe Beko, Bologna'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 26. haftasında cuma günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
İtalyan ekip ise 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Virtus Bologna, 92-88 kazanmıştı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 4. sırada bulunuyor.
İtalyan ekip ise 25 maçta 12 galibiyet ve 13 mağlubiyetle 12. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Virtus Bologna, 92-88 kazanmıştı.
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