Fenerbahçe Beko, Bologna'nun konuğu olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 23 Kasım Perşembe günü İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Bologna'nun konuğu olacak
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23 Kasım 2023 08:04
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 23 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.

Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.

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