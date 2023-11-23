Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında 23 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Ligde üst üste son 3 mücadelesinden mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor.
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