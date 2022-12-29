Fenerbahçe Beko, Bologna deplasmanında!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, cuma günü deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla karşılaşacak.
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son 3 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 14. sırada yer alıyor.
Virtus Segafredo Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Son 3 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
Ligde oynadığı karşılaşmalardan 6 galibiyet ve 9 mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 14. sırada yer alıyor.
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