Fenerbahçe Beko, Bodrum deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 93-92 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Bodrum deplasmanında galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2024 14:55
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor ile karşı karşıya geldi.

Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 93-92 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko üst üste 5. galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrumspor üst üste 2. yenilgisini aldı. 

1.P: Çağdaş Bodrum Spor 18-24 Fenerbahçe Beko
2.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-16 Fenerbahçe Beko
3.P: Çağdaş Bodrum Spor 26-29 Fenerbahçe Beko
4.P: Çağdaş Bodrum Spor 28-24 Fenerbahçe Beko
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery