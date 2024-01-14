Fenerbahçe Beko, Bodrum deplasmanında galip!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor ile karşı karşıya geldi.
Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 93-92 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko üst üste 5. galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrumspor üst üste 2. yenilgisini aldı.
1.P: Çağdaş Bodrum Spor 18-24 Fenerbahçe Beko
2.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-16 Fenerbahçe Beko
3.P: Çağdaş Bodrum Spor 26-29 Fenerbahçe Beko
4.P: Çağdaş Bodrum Spor 28-24 Fenerbahçe Beko
Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 93-92 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko üst üste 5. galibiyetini alırken, Çağdaş Bodrumspor üst üste 2. yenilgisini aldı.
1.P: Çağdaş Bodrum Spor 18-24 Fenerbahçe Beko
2.P: Çağdaş Bodrum Spor 20-16 Fenerbahçe Beko
3.P: Çağdaş Bodrum Spor 26-29 Fenerbahçe Beko
4.P: Çağdaş Bodrum Spor 28-24 Fenerbahçe Beko