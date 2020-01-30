Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.
Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Kritik maç beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.
Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
Avrupa'da 531. maç
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına perşembe akşamı ALBA Berlin karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Kritik maç beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.
Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.
Avrupa'da 531. maç
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına perşembe akşamı ALBA Berlin karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın