Fenerbahçe Beko, Berlin deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ALBA Berlin'e konuk olacak

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, Berlin deplasmanında
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30 Ocak 2020 07:30
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin ekibiyle karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. Kritik maç beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi'nde 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Alman temsilcisinin ise 7 galibiyet, 14 mağlubiyet ve averajla 16. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 531. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 531. maçına perşembe akşamı ALBA Berlin karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 530 karşılaşmada 304 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 328 maçın 193'ünü kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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