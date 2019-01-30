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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında 31 Ocak Perşembe akşamı Almanya temsilcisiyle karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'e konuk oluyor
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30 Ocak 2019 09:55
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında 31 Ocak Perşembe akşamı Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 20 maçta 18 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 10'unu da yitiren Bayern Münih ise 7. basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih ile yaptığı 5 maçtan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı da 88-84 kazanmıştı.

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