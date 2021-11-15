Fenerbahçe Beko, Bayern Münih deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 10. hafta maçında salı günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor.
Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.
Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
THY EuroLeague'de 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor.
Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.