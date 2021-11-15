Fenerbahçe Beko, Bayern Münih deplasmanında

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Bayern Münih deplasmanında
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15 Kasım 2021 13:43
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 10. hafta maçında salı günü deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Münih kentindeki Audi Dome Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

THY EuroLeague'de 3 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 13. sırada yer alıyor.

Ligde aynı galibiyet ve yenilgisi olan Bayern Münih ise 14. sırada bulunuyor.


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