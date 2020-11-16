Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında

Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında salı günü İspanya'nın TDS Baskonia takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında
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16 Kasım 2020 13:41
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında salı günü İspanya temsilcisi TDS Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Buesa Arena'daki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde 8 maçta dörder galibiyet ve yenilgi alan sarı-lacivertli ekip 9. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe Beko, sonraki 6 maçta 2 galibiyet elde edebildi. 8. hafta bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olan sarı-lacivertli takım, sahadan 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrılmıştı. 

TDS Baskonia ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle 14. sırada yer alıyor. İspanya temsilcisi son 3 maçında rakiplerine yenildi.



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