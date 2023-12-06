Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 12. haftasında İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.



Üst üste 4 deplasman maçında Partizan, Kızılyıldız, Maccabi Playtika ve Virtus Bologna'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu yenilgilerin ardından iç sahada Real Madrid'i uzatmalara giden maçta 100-99 yenmeyi başardı.



THY EuroLeague'de 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.



Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.



Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.





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