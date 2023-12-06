Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanına çıkıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 12. haftasında İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanına çıkıyor
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06 Aralık 2023 10:07
Son güncelleme 06 Aralık 2023 11:06
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 12. haftasında İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Üst üste 4 deplasman maçında Partizan, Kızılyıldız, Maccabi Playtika ve Virtus Bologna'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu yenilgilerin ardından iç sahada Real Madrid'i uzatmalara giden maçta 100-99 yenmeyi başardı.

THY EuroLeague'de 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.

Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.

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