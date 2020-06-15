Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, İstanbul'a geldi
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15 Haziran 2020 17:13
 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a döndü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Mart'ta ülkesine giden ve seyahat yasaklarının esnemesi dolayısıyla tarifeli seferle Belgrad'dan İstanbul Havalimanı'na gelen Sırp çalıştırıcı, herhangi bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı.



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