Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı geçtiğimiz ay, yollarını ayırdığı Obradovic'in yerine bir başka Sırp başantrenör Igor Kokoskov'la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, sağlık kontrollerinden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi
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08 Ağustos 2020 15:34
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Sırp başantrenörün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Kokoskov'un, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı. Igor Kokoskov'un sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.




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