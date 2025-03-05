Fenerbahçe Beko, Armani Milan'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'inde 6 Mart Perşembe günü EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Armani Milan'a konuk olacak
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05 Mart 2025 10:45
Son güncelleme 05 Mart 2025 10:50
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague 28. haftasında 6 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 27 maçta aldığı 18 galibiyet, 9 mağlubiyet sonucunda ikinci basamakta bulunuyor.

İtalyan takımı ise 15 galibiyet, 12 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde son olarak erteleme maçında Fransız ekibi Paris Basketbol'u 87-83 yendi.

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