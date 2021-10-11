Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ALBA Berlin deplasmanında galibiyet arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e konuk olacak
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11 Ekim 2021 15:17
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 12 Ekim Salı günü Almanya temsilcisi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Mercedes-Benz Arena'daki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Kızılyıldız mts'yi sahasında 61-57 yenen Fenerbahçe Beko, ikinci karşılaşmasında ise Panathinaikos OPAP'a 91-87 mağlup oldu.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ALBA Berlin ise Barcelona'ya 96-64 ve LDLC ASVEL'e 71-67 yenildi.


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