Fenerbahçe Beko, 2. yenilgisini aldı

THY EuroLeague 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.Fenerbahçe, sahadan 85-71 mağlubiyetle ayrıldı.Sarı-lacivertliler, bu skorla organizasyonda ikinci mağlubiyetini aldı.Birinci periyodun ilk 5 dakikasında konuk ekip Real Madrid daha etkili bir oyun sergiledi. İspanya ekibinin Musa, Deck ve Williams-Goss ile bulduğu sayılara, Fenerbahçe Beko, Booker'ın biri üçlükten gelen 7, Metecan Birsen'in de 2 sayısıyla karşılık verdi: 9-15. Son bölümde, özellikle Deck'le iyi oyununu sürdüren ve farkı bir ara 14 sayıya (11-25) çıkaran eflatun-beyazlılar, ilk periyodu 25-16 üstün tamamladı.İkinci periyot başlangıcında, Real Madrid'e cevap vermeye çalışan Fenerbahçe Beko, Motley, Melih ve Edwards'la bulduğu sayılarla farkı 5 sayıya kadar düşürse de, son 5 dakikaya girilirken Llull'un üçlüğüyle tekrar 8 sayı geriye düştü: 26-34. İspanyol temsilci, Motley ve Melih'in bulduğu 8 sayıya rağmen üstünlüğünü koruyarak devreye 12 sayı farkla, 46-34 önde girmeyi başardı.Üçüncü periyodun ilk bölümünde eflatun-beyazlılar, üç tane üç sayılık atışı da sayıya çeviren Musa, Tavares ve Cornelie'den gelen sayılarla, maçtaki en yüksek fark olan 23 sayılık bir farka ulaştı: 41-64. Booker'in üç sayılık basketleriyle tekrar farkı kapatmaya çalışan sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 14 sayılık farkla, 54-68 geride bitirdi.Son periyot başlangıcında daha etkili olan Fenerbahçe Beko, Edwards, Metecan Birsen ve Şehmus Hazer'den bulduğu sayılarla farkı, maç bitimine 5 dakika kala 11 sayıya kadar düşürdü: 62-73. Maç sonuna doğru sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu ve Şehmus Hazer'in iyi oyunlarına rağmen üstünlüğü tekrar ele geçiren Real Madrid, sahadan 85-71 galip ayrılan taraf oldu.Bu sonuçla THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, 11 maç sonunda ikinci kez mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdürdü. Real Madrid ise 11 karşılaşma sonunda 8. galibiyetini elde etti.Parkeye sakatlıkları bulunan Bjelica, Wilbekin, Pierre ve Guduric'ten yoksun çıkan Fenerbahçe Beko'da, Motley 20, Booker 15, Melih Mahmutoğlu ise 10 sayı bulurken, diğer oyuncular tek haneli sayılarda kaldı.Real Madrid'de ise Musa 18, Tavares 17, Deck de 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.Öte yandan maçı, Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Futbol A Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus da izledi.Ülker ve Spor EtkinlikSasa Pukl (Slovenya), Ilija Belosevic (Sırbistan), Luka Kardum (Hırvatistan)Motley 20, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 7, Edwards 6, İsmet Akpınar, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 10, Hayes-Davis 5, Tarık Biberovic 2, Jekiri, Booker 15, Calathes 2Williams-Goss 5, Causeur 7, Abalde, Hezonja 9, Rodriguez 2, Deck 12, Poirier 4, Cornelie 3, Tavares 17, Llull 8, Musa 1816 - 2534 - 4654 - 68