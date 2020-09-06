Fenerbahçe Beko, 12 sayı farkla kazandı

Hazırlık maçında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe Beko, 12 sayı farkla kazandı
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06 Eylül 2020 21:47
Basketbolda Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında karşılaştığı TOFAŞ'ı 82-70 yendi.

Bursa'daki Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 20-11 önde tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 47-34 önde girdi. 

Maçın üçüncü çeyreğini 66-55'lik skorla üstün geçen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-70 kazandı.



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