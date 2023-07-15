, savunma hattına'nun ardından bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor;Becao ile uzun süredir ilgilenen Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun ardından kulübü Udinese ile de anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, bu transfer için İtalyan ekibineödeyecek.Sarı-lacivertliler ile Udinese arasında anlaşma sağlanırken, Becao pazar günü İstanbul'a gelecek. Brezilyalı savunma oyuncusu Becao, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, transferin bittiğini açıkladı. Kartal,sözlerini kullandı.Rodrigo Becao, 19 Ocak 1996 yılında Salvador, Brezilya'da dünyaya geldi. 1.91 cm boyunda olan Rodrigo Becao, stoper olarak görev yapıyor. İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon ligde 28 maça çıkan Rodrigo Becao, 2 gol 1 asist üretti. Bahia ekibinde futbola başlayan Becao, Avrupa kariyerinde CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.