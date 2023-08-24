Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, Twente maçına Batshuayi ile çıkmanın planlarını yapıyor.
Arka planda ise Belçikalı golcüye gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertliler yaz döneminde 52 milyon Euro'luk futbolcu sattı. Son olarak da Batshuayi için teklif aldı. Nottingham Forest, Lens ve Suudi ekipleri golcü oyuncuya talip.
BATS GİDERSE İLK ADAY JOVIC
Sarı-lacivertliler düzenli oynamak isteyen Batshuayi'yi satarsa, yerine Luka Jovic'i düşünüyor.
Fiorentina'nın Konferans Ligi listesine yazmadığı yıldız golcü ile Dusan Tadic'in de görüştüğü ve Fenerbahçe konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.
Ayrıca Atalanta forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Muriel için de nabız yoklandı.
MORELOS ÖNERİSİ
Menajerler Fenerbahçe'ye Glasgow Rangers ile kontratının son yılında olan Alfredo Moleros'i önerdi. 27 yaşındaki Kolombiyalı golcü henüz herhangi bir takıma imza atmış değil.
Arka planda ise Belçikalı golcüye gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertliler yaz döneminde 52 milyon Euro'luk futbolcu sattı. Son olarak da Batshuayi için teklif aldı. Nottingham Forest, Lens ve Suudi ekipleri golcü oyuncuya talip.
BATS GİDERSE İLK ADAY JOVIC
Sarı-lacivertliler düzenli oynamak isteyen Batshuayi'yi satarsa, yerine Luka Jovic'i düşünüyor.
Fiorentina'nın Konferans Ligi listesine yazmadığı yıldız golcü ile Dusan Tadic'in de görüştüğü ve Fenerbahçe konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.
Ayrıca Atalanta forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Muriel için de nabız yoklandı.
MORELOS ÖNERİSİ
Menajerler Fenerbahçe'ye Glasgow Rangers ile kontratının son yılında olan Alfredo Moleros'i önerdi. 27 yaşındaki Kolombiyalı golcü henüz herhangi bir takıma imza atmış değil.