Fenerbahçe, Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi!

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri - Yaz transfer döneminde 52 milyon Euro'luk oyuncu satan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği bitmiyor. Gözler Batshuayi'de...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Batshuayi'nin ayrılma ihtimaline karşın B planını belirledi!
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24 Ağustos 2023 11:38
Son güncelleme 24 Ağustos 2023 12:07
Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, Twente maçına Batshuayi ile çıkmanın planlarını yapıyor.

Arka planda ise Belçikalı golcüye gelen teklifler değerlendiriliyor. Sarı-lacivertliler yaz döneminde 52 milyon Euro'luk futbolcu sattı. Son olarak da Batshuayi için teklif aldı. Nottingham Forest, Lens ve Suudi ekipleri golcü oyuncuya talip.

BATS GİDERSE İLK ADAY JOVIC

Sarı-lacivertliler düzenli oynamak isteyen Batshuayi'yi satarsa, yerine Luka Jovic'i düşünüyor.

Fiorentina'nın Konferans Ligi listesine yazmadığı yıldız golcü ile Dusan Tadic'in de görüştüğü ve Fenerbahçe konusunda bilgiler verdiği öğrenildi.

Ayrıca Atalanta forması giyen Kolombiyalı golcü Luis Muriel için de nabız yoklandı.



MORELOS ÖNERİSİ

Menajerler Fenerbahçe'ye Glasgow Rangers ile kontratının son yılında olan Alfredo Moleros'i önerdi. 27 yaşındaki Kolombiyalı golcü henüz herhangi bir takıma imza atmış değil.  

 
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