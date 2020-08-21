'Fenerbahçe, Bastos'u bedava istiyor'

UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasına, TFF'nin harcama limitine bonservissiz transferde şovuyla cevap veren sarı-lacivertliler, çıtayı yükseğe çekmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio'yla 18 milyon artı 2 milyon avroluk bonus anlaşması yapan sarı-lacivertliler, İtalyan devinden bir de oyuncu kapmak istiyor. Kadroya stoper takviyesi yapmayan isteyen ancak harcama limiti konusunda sıkıntısı olan F.Bahçe, İtalyan ekibinden Angolalı stoper Bastos'u bedelsiz verilmesini talep etti.
Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki milli savunmacı için herhangi bir ödeme yapmayarak bonservissiz transfer geleneğini sürdürmüş olacak. Zira kaleci ve golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bu takviyeler için de aynı yolu izliyor.
Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki milli savunmacı için herhangi bir ödeme yapmayarak bonservissiz transfer geleneğini sürdürmüş olacak. Zira kaleci ve golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bu takviyeler için de aynı yolu izliyor.