'Fenerbahçe, Bastos'u bedava istiyor'

UEFA'nın Finansal Fair Play anlaşmasına, TFF'nin harcama limitine bonservissiz transferde şovuyla cevap veren sarı-lacivertliler, çıtayı yükseğe çekmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio'yla 18 milyon artı 2 milyon avroluk bonus anlaşması yapan sarı-lacivertliler, İtalyan devinden bir de oyuncu kapmak istiyor. Kadroya stoper takviyesi yapmayan isteyen ancak harcama limiti konusunda sıkıntısı olan F.Bahçe, İtalyan ekibinden Angolalı stoper Bastos'u bedelsiz verilmesini talep etti.



Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki milli savunmacı için herhangi bir ödeme yapmayarak bonservissiz transfer geleneğini sürdürmüş olacak. Zira kaleci ve golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, bu takviyeler için de aynı yolu izliyor.