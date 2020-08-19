Fenerbahçe Bastos ile anlaştı! Godin olmazsa...

Fenerbahçe, bir süre önce Lazio'lu Bastos için teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibi ve Angolalı stoper ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler bu transferi Godin için bekletiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Fenerbahçe Bastos ile anlaştı! Godin olmazsa...
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19 Ağustos 2020 10:56
Transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe; Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Novak ve Thiam'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin bir ismi daha bitirmeye yakın olduğu ifade ediliyor.

Stoper bölgesine 1 ya da 2 takviye yapmayı planlayan Kanarya'nın listesindeki isimlerden biri de Bastos. Lazio forması giyen deneyimli stoper için girişimleri sürdüren sarı-lacivertliler, mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibi ve Angolalı stoper ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler bu transferi Godin için bekletiyor. Fenerbahçe yönetiminin Godin konusunda anlaşma sağlanamazsa Bastos'a imza attıracağı gelen haberler arasında.

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