Warning: mysql_connect(): Connection timed out in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 37

Warning: mysql_set_charset() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/superspo/new_sx/_inc/dbcon.inc on line 45
Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında
  •  
    10 maddede G.Saray taraftarının acil istekleri
  •  
    F.Bahçe'de tarihi proje! Dünyada bir ilk olacak
  •  
    Kartal'da Karius zirvesi! "İhtar, ceza verebiliriz"
  •  
    İşte Terim-Tedesco'nun
    o TRANSFER konuşması
  •  
    "Gomis" için Devler Ligi ve Süper Lig iddiası var!

Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe, Euroleague'in 6. haftasında deplasmanda Baskonia'ya konuk olacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2018 12:37
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında 9 Kasım Cuma İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.

Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.

Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için