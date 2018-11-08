Fenerbahçe, Baskonia deplasmanında

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında 9 Kasım Cuma İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.
Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.
Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.
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Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.
Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın