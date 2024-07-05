Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray derbisinin sonrasında yaşanan olaylarla ilgili ifadeye çağrıldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ifadeye çağrıldı!
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05 Temmuz 2024 10:22
Son güncelleme 05 Temmuz 2024 12:54
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Koç ve Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade işlemleri için gelmesi bekleniyor.

- Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti.

İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti. 

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