Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray karşısında ilk kez derbi galibiyeti sevinci yaşadı. Maçtan yaklaşık 1 saat önce yönetici arkadaşlarıyla birlikte Nef Stadyumu'na gelen Başkan Koç, burada Galatasaray Başkanı Burak Elmas tarafından karşılandı.



Mücadeleyi ayrılan özel locadan takip eden Koç, deplasmanda elde edilen galibiyet sonrasında büyük sevinç yaşadı.



Fenerbahçeli futbolcular, hakemin son düdüğünden sonra Koç'un oturduğu bölüme giderek başkanı selamladı.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve geldiği günden bu yana çıkılan 6 derbi mücadelesinde 2 yenilgi, 4 beraberlik yaşamıştı. İlk kez derbi galibiyeti gördü.







