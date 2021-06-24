Fenerbahçe başkan adayı, Daum ile anlaştı!

Engin Verel, Fenerbahçe'de 26 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde adaylığını açıkladı. Hoca olarak ise Christoph Daum'la anlaştı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe başkan adayı, Daum ile anlaştı!
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24 Haziran 2021 09:49
Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Engin Verel, sosyal medya hesabından, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın (bugün) 15.00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." açıklamasını yaptı. Böylece 26 Haziran'daki seçim öncesinde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un ardından Engin Verel de yarışa katıldı.

Camia içerisinden, "Fenerbahçe Başkanı, senin gibi sahanın içerisinden gelen, futbolu bilen biri olmalı." baskıları sonrasında Engin Verel, elini taşın altına koydu.

DAUM İLE ANLAŞTI!

Engin Verel, hoca olarak da Christoph Daum'la anlaşma sağladı. Verel, uzun süredir kupa hasreti çeken Fenerbahçe'yi yeniden başarılı günlerine döndürmeyi hedefliyor.


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