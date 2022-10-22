Fenerbahçe - Başakşehir: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk edecek.Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Fenerbahçe - Başakşehir maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, kendi sahasında karşılaşacağı aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek.Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.Altay, Szalai, Gustavo, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, İrfan Can, Valencia, BatshuayiVolkan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Hasan Ali, Biglia, Berkay, Mahmut, Serdar, Deniz Türüç, Traoreİki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı.Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.