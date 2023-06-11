Fenerbahçe - Başakşehir: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.
Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.
Eksikler
Fenerbahçe'de King ve Crespo dışında sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Lincoln kadroya alınmadı.
Başakşehir'de ise Sysyz, Mahmut, Okaka, Aleksic, Ömer Ali, Karzev ve genç Efe Koyuncu'nun maç kadrosunda olmaları beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi
Başakşehir
Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo
Kupayı kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, kupanın yanı sıra gelecek sezon Avrupa'da yerini belirlemek için de mücadele edecek.
Gelecek sezon Türkiye şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, ikinci ve üçüncüsü ise UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.
Ligden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayacak Türk ekiplerinin, bu kulvarda mücadele etmesi için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması gerekecek.
Ligi 2. sırada bitirdiği için UEFA Konferans Ligi'ne katılacak Fenerbahçe, kupayı kazanması durumunda gelecek sene Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
Gelecek sene Avrupa'da yer alması için kupayı kazanmaktan başka şansı bulunmayan Medipol Başakşehir ise kupayı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Bu durumda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.
Bu sezonki 3. randevu
İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.
Başakşehir, Avrupa hedefinde
Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.
Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.
Başakşehir Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanması gerekiyor
Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek Medipol Başakşehir, Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanmak istiyor.
Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için kupa finalini kazanmak zorunda.
Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
Fenerbahçe 11 kez finalde kaybetti
Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.
Organizasyonda daha önce 17 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 11 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.
Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Akhisarspor'a kaybetti.
Türkiye Kupası'nda ayrıca Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.
Medipol Başakşehir oynadığı iki finali de kaybetti
Medipol Başakşehir, daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'a penaltılar sonucunda mağlup olan turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda da Konyaspor'a aynı şekilde yenildi.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.
Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.
Eksikler
Fenerbahçe'de King ve Crespo dışında sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Lincoln kadroya alınmadı.
Başakşehir'de ise Sysyz, Mahmut, Okaka, Aleksic, Ömer Ali, Karzev ve genç Efe Koyuncu'nun maç kadrosunda olmaları beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi
Başakşehir
Muhammed, Şener, Duarte, Touba, Lucas Lima, Berkay, Biglia, Deniz Türüç, Keny, Januzaj, Figueiredo
Kupayı kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, kupanın yanı sıra gelecek sezon Avrupa'da yerini belirlemek için de mücadele edecek.
Gelecek sezon Türkiye şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, ikinci ve üçüncüsü ise UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.
Ligden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayacak Türk ekiplerinin, bu kulvarda mücadele etmesi için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması gerekecek.
Ligi 2. sırada bitirdiği için UEFA Konferans Ligi'ne katılacak Fenerbahçe, kupayı kazanması durumunda gelecek sene Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
Gelecek sene Avrupa'da yer alması için kupayı kazanmaktan başka şansı bulunmayan Medipol Başakşehir ise kupayı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Bu durumda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.
Bu sezonki 3. randevu
İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında Spor Toto Süper Lig'de yapılan maçları 1-0 ve 2-1'lik skorlarla sarı-lacivertli ekip kazandı.
Başakşehir, Avrupa hedefinde
Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Avrupa kupalarına gidecek.
Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil edecek. Ligi 5. sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler ise Avrupa vizesi alamadı.
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.
Başakşehir Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanması gerekiyor
Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek Medipol Başakşehir, Avrupa'ya gidebilmek için kupayı kazanmak istiyor.
Gelecek sene Avrupa'da yer almayı hedefleyen Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmak için kupa finalini kazanmak zorunda.
Ligi 2. sırada tamamladığı için UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin kupayı kazanması halinde ise ligi 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.
Fenerbahçe 11 kez finalde kaybetti
Finalistlerden Fenerbahçe, daha önce finalde kupayı en fazla kaybeden takım olarak dikkati çekiyor.
Organizasyonda daha önce 17 kez final oynayan sarı-lacivertli takım, 6 kez mutlu sona ulaşırken, 11 kez de kupayı rakiplerine kaptırdı.
Fenerbahçe, finalde 5 kez Galatasaray, 3 kez Beşiktaş, birer kez de Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Akhisarspor'a kaybetti.
Türkiye Kupası'nda ayrıca Altay 7 kez finale çıkıp 2 kez, Bursaspor da 6 kez final oynayıp sadece bir kez kupanın sahibi olabildi.
Medipol Başakşehir oynadığı iki finali de kaybetti
Medipol Başakşehir, daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'a penaltılar sonucunda mağlup olan turuncu-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda da Konyaspor'a aynı şekilde yenildi.
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