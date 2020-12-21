Fenerbahçe - Başakşehir maçının iddaa oranları açıklandı

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Başakşehir maçının iddaa oranları açıklandı
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21 Aralık 2020 16:12
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek Mücadele öncesinde iddaa oranları belli oldu.

iddaa Risk Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin sahasında galip gelme ihtimaline 2,05 oran belirledi. Medipol Başakşehir'in kazanma olasılığının oranı ise 2,70 olarak açıklandı. Beraberlik oranı da 3,10 olarak duyuruldu.

Öte yandan karşılaşmanın 2,5 Alt oranı için 2,05 belirlenirken, 2,5 Üst'ün oranı 1,50 olarak ilan edildi.



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