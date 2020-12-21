Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
22 Aralık Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor : Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
22 Aralık Salı:
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor : Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.