Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi belli oldu
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21 Aralık 2020 10:41
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.


22 Aralık Salı:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor : Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor  : Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.



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