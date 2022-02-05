Fenerbahçe Başakşehir maçı İZLE (bein sports izle linki)

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR hakemi ise Volkan Bayarslan oldu

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi karşısında galibiyet elde ederek çıkış yakalamak istiyor.

Bir maçı eksik olan ve son 4 maçını kazanamayan Başakşehir, haftaya 34 puanla 8. sırada giriyor. Fenerbahçe ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.