Fenerbahçe - Başakşehir: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.Fenerbahçe kupada bir önceki turda Kasımpaşa'yı 1-0'la geçerken Başakşehir ise Tuzlaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmişti.Kupada bu turu geçen ekip, yarı finalde Konyaspor - Beşiktaş maçının galibi ile oynayacak. Ayrıca bilindiği gibi Ziraat Türkiye Kupası'nde çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.Harun Tekin, Gökhan Gönül, Atilla Szalai, Lemos, Caner Erkin, Ozan Tufan, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Papiss CisseVolkan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Ndayishimiye, Fernandes, Berkay, Deniz, Demba Ba.Ligdeki son 6 maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, bu sürede 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. İstanbul ekibi, Süper Kupa'da da Trabzonspor'a kaybetti ve son 7 resmi maçından galibiyet çıkaramadı.Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesi ile taraflar 29. defa karşı karşıya gelyor.Daha önce oynanan 28 maçta Fenerbahçe'nin 14, Başakşehir'in ise 10 galibiyeti bulunuyor. 4 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı.Fenerbahçe ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği son 10 maçta sarı lacivertli takımın 5, Başakşehir'in ise 2 galibiyeti bulunuyor.Başakşehir'de teknik direktörlüğe Okan Buruk'un ardından getirilen Aykut Kocaman, henüz galibiyetle tanışamadı. Ligde Galatasaray'a mağlup olan Kocaman'ın öğrencileri, sonraki hafta da Karagümrük'e 1-0 yenilmişti.